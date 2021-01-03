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11:01   3 Января 2021
Происшествия

Американец пообещал убить начальника за отказ дружить

Американец пообещал убить начальника за отказ дружить

Житель США пригрозил экс-шефу убийством из-за отказа стать друзьями в социальной сети Facebook.

Мужчина написал своему бывшему начальнику в канун Рождества и предложить стать виртуальными друзьями. Однако шеф не ответил, и это вызвало крайне бурную реакцию со стороны американца. Он стал угрожать экс-боссу убийством, а после и вовсе пришел к нему домой и выломал дверь, передает телеканал РЕН ТВ.

После инцидента буйного американца задержали правоохранители. Ему предъявили обвинение в краже со взломом и в терроризме. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. В скором времени злоумышленник предстанет перед судом.

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#сша #убийство #угрозы #друзья #босс

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