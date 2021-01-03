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10:40   3 Января 2021
Общество

Собянин анонсировал запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

Собянин анонсировал запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

Запись на проведение вакцинации от коронавируса откроется с 4 января в Москве для горожан из новых групп риска. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Привиться от инфекции смогут работники банковского и финансового секторов, а также сотрудники органов власти и бюджетных учреждений. Прививочные пункты, где москвичи могут пройти процедуру вакцинации, будут работать каждый день с 08:00 до 20:00 без выходных.

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