Собянин анонсировал запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

Запись на проведение вакцинации от коронавируса откроется с 4 января в Москве для горожан из новых групп риска. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Запись на проведение вакцинации от коронавируса откроется с 4 января в Москве для горожан из новых групп риска. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Привиться от инфекции смогут работники банковского и финансового секторов, а также сотрудники органов власти и бюджетных учреждений. Прививочные пункты, где москвичи могут пройти процедуру вакцинации, будут работать каждый день с 08:00 до 20:00 без выходных.