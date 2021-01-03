Американский телеведущий Ларри Кинг борется с COVID-19

Легендарный ведущий ток-шоу Ларри Кинг уже две недели борется с COVID-19, передает CNN со ссылкой на источник, близкий к семье.

Легендарный ведущий ток-шоу Ларри Кинг уже две недели борется с COVID-19, передает CNN со ссылкой на источник, близкий к семье.

На протяжении двух недель 87-летний Ларри Кинг находится в госпитале Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Родственникам пока не разрешают его навещать.

За последние годы тележурналист победил рак легких и перенес несколько сердечных приступов. Врачи диагностировали у него диабет второго типа. В 2019 году он лечился от стенокардии. Кроме того, в 2020 году Ларри Кинг похоронил двух детей, которые скончались из-за болезней. Все эти сложности вдохновили ведущего на создание Кардиологического фонда Ларри Кинга, призванного помочь всем, кто не имеет медицинской страховки и не в состоянии оплачивать счета за лечение.