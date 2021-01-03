Протаранивший здание Театра имени Вахтангова Mercedes попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения иномарки Mercedes со стеной Театра имени Вахтангова в Москве.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения иномарки Mercedes со стеной Театра имени Вахтангова в Москве.

Машина врезалась в здание за несколько часов до наступления Нового года. На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль въезжает в стену театра, после чего его спешно покидают несколько человек.

Как впоследствии выяснилось, за рулем иномарки сидели автомойщики, передает телеканал "360". Они угнали автомобиль, принадлежащий жене хоккеиста Дениса Пашина. Вечером 31 декабря женщина оставила машину на мойке и отправилась отмечать Новый год.

В результате ДТП никто из угонщиков не пострадал. Здание Театра имени Вахтангова также осталось целым. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.