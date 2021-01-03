Пенс поддерживает республиканцев и решение оспорить итоги голосования

Вице-президент США Майк Пенс выступил за решение группы сенаторов от Республиканской партии оспорить итоги голосования выборщиков.

Вице-президент США Майк Пенс выступил за решение группы сенаторов от Республиканской партии оспорить итоги голосования выборщиков.

Республиканцы намерены выразить формальное возражение 6 января. Именно в этот день Конгресс США должен утвердить итоги голосования выборщиков. Вице-президент поддерживает членов палаты представителей и сенаторов, которые приложили усилия и свои законные полномочия для подачи возражений.

Пенс приветствует также предоставление доказательств конгрессу и американскому народу, пишет газета Hill со ссылкой на главу аппарата политика Марка Шорта. Вице-президент США явится на заседание 6 января в качестве председателя.