9:46 3 Января 2021Политика
Пенс поддерживает республиканцев и решение оспорить итоги голосования
Вице-президент США Майк Пенс выступил за решение группы сенаторов от Республиканской партии оспорить итоги голосования выборщиков.
Вице-президент США Майк Пенс выступил за решение группы сенаторов от Республиканской партии оспорить итоги голосования выборщиков.
Республиканцы намерены выразить формальное возражение 6 января. Именно в этот день Конгресс США должен утвердить итоги голосования выборщиков. Вице-президент поддерживает членов палаты представителей и сенаторов, которые приложили усилия и свои законные полномочия для подачи возражений.
Пенс приветствует также предоставление доказательств конгрессу и американскому народу, пишет газета Hill со ссылкой на главу аппарата политика Марка Шорта. Вице-президент США явится на заседание 6 января в качестве председателя.