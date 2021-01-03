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8:45   3 Января 2021
Политика

Украинский депутат назвал коррупцию причиной отказа от вакцины "Спутник V"

Украинский депутат назвал коррупцию причиной отказа от вакцины "Спутник V"

Депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко за отказ в регистрации российской вакцины "Спутник V".

Накануне глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась с заявлением о госрегистрации препарата "Спутник V". Ляшко же в свою очередь сообщил, что в стране разрешат использование только тех вакцин, которые успешно прошли третью стадию испытаний. Председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий отметил, что закон не позволяет регистрировать вакцину, у которой нет квалификации ВОЗ, США, стран ЕС.

Кива объяснил отказ от российской вакцины стремлением Ляшко и Радуцкого выслужиться перед США. По его словам, ранее они заработали на продаже масок из госрезерва и сейчас хотят нажиться на закупках вакцины из-за рубежа.

Парламентарий уверен, что действия украинских чиновников приведут к тяжелым последствиям. Он посетовал, что украинцам приходится болеть и ждать, когда Минздрав Украины получит "нужный контракт с хорошим откатом" и премией за предательсттво, лоббизм и саботаж.

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#украина #коронавирус #Спутник V

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