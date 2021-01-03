Украинский депутат назвал коррупцию причиной отказа от вакцины "Спутник V"

Депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко за отказ в регистрации российской вакцины "Спутник V".

Депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко за отказ в регистрации российской вакцины "Спутник V".

Накануне глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась с заявлением о госрегистрации препарата "Спутник V". Ляшко же в свою очередь сообщил, что в стране разрешат использование только тех вакцин, которые успешно прошли третью стадию испытаний. Председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий отметил, что закон не позволяет регистрировать вакцину, у которой нет квалификации ВОЗ, США, стран ЕС.

Кива объяснил отказ от российской вакцины стремлением Ляшко и Радуцкого выслужиться перед США. По его словам, ранее они заработали на продаже масок из госрезерва и сейчас хотят нажиться на закупках вакцины из-за рубежа.

Парламентарий уверен, что действия украинских чиновников приведут к тяжелым последствиям. Он посетовал, что украинцам приходится болеть и ждать, когда Минздрав Украины получит "нужный контракт с хорошим откатом" и премией за предательсттво, лоббизм и саботаж.