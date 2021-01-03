Максим Шугалей выразил солидарность с освобожденными в Ливии россиянами

Освобожденный в декабре из ливийского плена социолог Максим Шугалей порадовался вызволению еще четырех человек, в числе которых трое россиян и один украинец.

Освобожденный в декабре из ливийского плена социолог Максим Шугалей порадовался вызволению еще четырех человек, в числе которых трое россиян и один украинец.

Социолог рассказал, что очень хорошо понимает все трудности, с которыми столкнулись соотечественники. Шугалей исренее обрадовался, что все их мучения продлились не так долго, сообщает ФАН.

"Под Новый год большим подарком стало то, что еще четыре человека вернулись из ливийской тюрьмы", — сказал он.

Также он напомнил, что Россия стремится налаживать больше связей с Правительством национального согласия Ливии. Существует надежда, что подобные инциденты в будущем будут решаться быстрее и без нарушений прав человека, подчеркнул Максим Шугалей.