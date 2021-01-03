Немецкий депутат сравнил отказ Германии от "СП-2" с "самоубийством"

Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил об огромнейшем недостатке энергетики в Германии. Отказ от "Северного потока – 2" может стать самоубийством для страны.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил об огромнейшем недостатке энергетики в Германии. Отказ от "Северного потока – 2" может стать самоубийством для страны.

Он указал на постепенное закрытия атомных электростанций в Германии "на фоне зеленой истерии". Депутат надеется, что в 2021 году у власти мышление поменяется на 15–20% в сторону защиты интересов народа.

"Отказ от "Северного потока — 2" — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток — 2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?" — пояснил Гердт.

Ранее сообщалось, что из проекта "Северный поток – 2" выходит норвежская компания DNV GL. Компания отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США, которые вступили в силу 1 января.