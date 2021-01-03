Освобожденный Россией из ливийского плена украинец поблагодарил за спасение

Освобожденный из плена ливийских боевиков украинец Володимир Давтян поблагодарил Россию за спасение.

Освобожденный из плена ливийских боевиков украинец Володимир Давтян поблагодарил Россию за спасение.

Борт со спасенными из ливийского плена тремя россиянами и одним украинцем приземлился в московском аэропорту Шереметьево 3 января 2021 года. Узники уже рассказали об условиях содержания в Ливии. Гражданин Украины также поблагодарил российскую сторону за спасение.

"Я очень признателен российским дипломатам и другим лицам, за то, что они помогли добиться освобождения не только своих граждан, но и меня. Я благодарен, что не пришлось провести в этих ужасных условиях ливийской тюрьмы долгое время", — сказал Давтян.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич объяснил, что вернуть заключенных на родину получилось благодаря успешной операции по освобождению социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Ученых полтора года удерживали в ливийской тюрьме "Митига".