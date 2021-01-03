Освобожденный Россией из ливийского плена украинец поблагодарил за спасение
Освобожденный из плена ливийских боевиков украинец Володимир Давтян поблагодарил Россию за спасение.
Борт со спасенными из ливийского плена тремя россиянами и одним украинцем приземлился в московском аэропорту Шереметьево 3 января 2021 года. Узники уже рассказали об условиях содержания в Ливии. Гражданин Украины также поблагодарил российскую сторону за спасение.
"Я очень признателен российским дипломатам и другим лицам, за то, что они помогли добиться освобождения не только своих граждан, но и меня. Я благодарен, что не пришлось провести в этих ужасных условиях ливийской тюрьмы долгое время", — сказал Давтян.
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич объяснил, что вернуть заключенных на родину получилось благодаря успешной операции по освобождению социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Ученых полтора года удерживали в ливийской тюрьме "Митига".