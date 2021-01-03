Спикер эстонского парламента вспомнил о территориальных претензиях к РФ

Граница между Эстонией и РФ, установленная в ходе подписания Тартуского мирного договора 1920 года, по мнению спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, остается актуальной.

Граница между Эстонией и РФ, установленная в ходе подписания Тартуского мирного договора 1920 года, по мнению спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, остается актуальной.

Политик заявил, что столетие со дня подписания Тартуского договора Эстония отпраздновала в 2020 году. Речь идет о документе, который, по словам Пыллуааса является "доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии".

"Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая в соответствии с международным правом действует и сегодня", – подчеркнул спикер.

Заявления эстонских политиков о Тартуском мирном договоре ранее прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подобные реплики, по ее словам, используются для привлечения электората.