Экономист поделился советами о выгодном обмене валюты

Финансист рассказал об определенных правилах для выгодной покупки валюты.

Финансист рассказал об определенных правилах для выгодной покупки валюты.

Для начала нужно следить за динамикой курсов и тенденциями, чтобы научиться верно прогнозировать поведение рубля. Умение предугадывать движение российской валюты по отношению к доллару дает возможности для маневра, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Также необходимо приучить себя к постоянной покупке валюты. Делать это стоит минимум раз в месяц, а лучше чаще. Эксперт напомнил, что в конце месяца, в период налоговых выплат у компаний-экспортеров, рубль укрепляется.

Иванов предостерег от покупки валюты на всю имеющуюся сумму. Это может привести к потерям, если вдруг резко понадобятся деньги. Вместе с этим, россиянам посоветовали делать покупки не в обменниках, а на бирже. Это позволит покупать доллары по самому выгодному курсу.