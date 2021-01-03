Спасенный из плена в Ливии россиянин поблагодарил МИД РФ

Один из спасенных из ливийского плена россиян, Дмитрий Димитриади, после прилета в Шереметьево прокомментировал собственное освобождение.

Один из спасенных из ливийского плена россиян, Дмитрий Димитриади, после прилета в Шереметьево прокомментировал собственное освобождение.

В ночь на 3 января в московском аэропорту Шереметьево прибыл борт с четырьмя пленниками из Ливии. Среди них россияне Дмитрий Димитриади, Виктор Бодряга, Сергей Кошелев и украинец Володимир Довтян.

Ранее глава МИД Правительства национального согласия Ливии, базирующегося в Триполи, Мухаммед Сияла признал арест россиян. 21 декабря их задержали в ливийских водах. Выяснилось, что несколько недель пленных держали в нечеловеческих условиях. Их не кормили, били и пугали оружием.

"Я благодарен нашему МИДу. Если бы не наш МИД, неизвестно вернулись ли бы мы на родину. Там, где мы были, там нелюди, я одно могу сказать", — заявил сотрудникам СМИ один из вернувшихся на родину россиян.

Это уже вторая успешная операция по освобождению граждан из ливийского плена в течение месяца. Напомним, что 12 декабря 2020 года на родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые провели в ливийском плену полтора года. Освободить россиян удалось благодаря совместной деятельности нескольких государственных структур и частных лиц.