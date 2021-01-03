"Это был шок": спасенный в Ливии россиянин рассказал о плене

Успешно вернувшиеся после заключения на территории Ливии россияне рассказали подробности своего пребывания в североафриканской стране.

Успешно вернувшиеся после заключения на территории Ливии россияне рассказали подробности своего пребывания в североафриканской стране.

Борт с тремя гражданами России и одним украинцем приземлился в аэропорту Шереметьево 3 января 2021 года, информирует ФАН. Успех операции по вызволению соотечественников во много является заслугой специального представителя Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова и главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.

Один из бывших заключенных, Виктор Бодряга, выступил перед журналистами. В своих словах он выразил благодарность за содействие в освобождении, добавив, что с первого дня нахождение в неволе на территории Ливии оказалось шоком как для него, так и для других соотечественников.

"Ночи продолжаются не 12 часов там, не знаю сколько. До самого последнего момента мы сидели в таких условиях. Постоянная такая ситуация, оружейный прессинг, мы постоянно под автоматами", — отметил Бодряга.

Россиянин подчеркнул, что сначала с ними обращались вполне адекватно, но отношение кардинально поменялось, когда они "попали под прокурора" (речь идет о начальнике тюрьмы "Митига" Абд аль-Рауфе Карра. — Прим. ред.). В одну из ночей заключенные были связаны на протяжении 12 часов, попутно находясь в одной позе.

Другой узник, Дмитрий Димитриади, уточнил, что они находились в плену 10 дней. Эту информацию ранее подтвердил Малькевич, подчеркнув, что россиян схватили 21 декабря. По словам главы ФЗНЦ, успех операции во многом стал возможен, так как ранее аналогично вызволили из рук боевиков ПНС Ливии социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В их освобождении приняли участие несколько государственных структур и некоторые частные лица.