Малькевич оценил роль МИД ПНС Ливии в освобождении россиян

Глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Тахир Сияла внес весомый вклад в освобождение четверых задержанных, заявил Александр Малькевич.

Глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Тахир Сияла внес весомый вклад в освобождение четверых задержанных, заявил Александр Малькевич.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, на прошлой неделе в Ливии задержали трех россиян и украинца. При участии российского МИД, а также "официальных лиц Ливии" (глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Тахер Сияла, Временный поверенный в делах Государства Ливия в Москве Мустафа Абу Саеда, глава общей разведки Ливии Имад Мустафа Абдельсалам аль-Тарабулси), сегодня их освободили и самолетом доставили в Москву.

Стоит отметить, что это второе за месяц освобождение граждан из ливийского плена. В начале декабря в Россию вернулись социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. В 2019 году их незаконно арестовали в Ливии и полтора года держали в плену у боевиков.