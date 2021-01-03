Армения подсчитала физические потери в период эскалации в Карабахе

Армянская сторона потеряла 3330 человек в Карабахе в период эскалации конфликта с 27 сентября по 9 ноября. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Армении.

Армянская сторона потеряла 3330 человек в Карабахе в период эскалации конфликта с 27 сентября по 9 ноября. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Армении.

Были проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел. В 436 случаях удалось определить личности погибших. На это указала пресс-секретарь министерства Алина Никогосян.

"Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец", – подчеркнула Никогосян в социальной сети Facebook.

Боевые действия в Карабахе были прекращены при посредничестве Москвы. В настоящее время в регионе находятся российские миротворцы.