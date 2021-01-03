Названы имена освобожденных из плена в Ливии мужчин

Самолет с россиянами и украинцем, освобожденными из ливийского плена, приземлился в Москве. Имена узников назвал съемочной группе ФАН глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Самолет с россиянами и украинцем, освобожденными из ливийского плена, приземлился в Москве. Имена узников назвал съемочной группе ФАН глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

На родину прибыли, по словам руководителя Фонда защиты национальных ценностей, граждане РФ Виктор Бодряга, Дмитрий Димитриади и Сергей Кошелев, а также украинец Володимир Довтян.

Операция по освобождению четырех мужчин стала возможна после возвращения в Россию социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В ливийском плену их удерживали полтора года.

Арест трех россиян и украинца ранее признали в Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии, базирующемся в Триполи. О задержании мужчин рассказал глава МИД ПНС Мухаммед Сияла. Малькевич выразил ему благодарность за оказанную помощь в освобождении пленников.

Речь идет о второй за месяц успешной операции по освобождению россиян из ливийского плена. Социологи Шугалей и Суэйфан вернулись на родину 12 декабря 2020 года. Их удалось освободить благодаря активной совместной работе некоторых госструктур и частных лиц.