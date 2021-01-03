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1:39   3 Января 2021
Общество

Поздравление Путина обогнало обращение Зеленского по запроса среди украинцев

Поздравление Путина обогнало обращение Зеленского по запроса среди украинцев

Украинцы в новогоднюю ночь интересовались поздравлением президента России Владимира Путина больше, чем обращением украинского лидера Владимира Зеленского.

Новогоднее обращение Путина на видеохостинге YouTube вызвало больше интереса на Украине, чем поздравление Владимира Зеленского. На украинском сегменте Google в два раза больше искали запрос на русском языке "С новым годом 2021", чем аналогичный на родном. Об этом рассказал портал Страна.ua.

В десятке самых популярных поисковых запросов на Украине 31 декабря "Поздравление Путина 2021" разместилось на седьмом месте, хотя обращение украинского лидера не попало даже в десятку. Больше всего на YouTube жители Украины смотрели российское ТВ-шоу "Голубой огонек".

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#путин #украина #обращение #зеленский

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