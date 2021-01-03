Поздравление Путина обогнало обращение Зеленского по запроса среди украинцев

Украинцы в новогоднюю ночь интересовались поздравлением президента России Владимира Путина больше, чем обращением украинского лидера Владимира Зеленского.

Украинцы в новогоднюю ночь интересовались поздравлением президента России Владимира Путина больше, чем обращением украинского лидера Владимира Зеленского.

Новогоднее обращение Путина на видеохостинге YouTube вызвало больше интереса на Украине, чем поздравление Владимира Зеленского. На украинском сегменте Google в два раза больше искали запрос на русском языке "С новым годом 2021", чем аналогичный на родном. Об этом рассказал портал Страна.ua.

В десятке самых популярных поисковых запросов на Украине 31 декабря "Поздравление Путина 2021" разместилось на седьмом месте, хотя обращение украинского лидера не попало даже в десятку. Больше всего на YouTube жители Украины смотрели российское ТВ-шоу "Голубой огонек".