Московский аэропорт Шереметьево принял борт с четырьмя освобожденными из ливийского плена мужчинами.

Московский аэропорт Шереметьево принял борт с четырьмя освобожденными из ливийского плена мужчинами.

Совместная работа Фонда защиты национальных ценностей и МИД России позволила вернуть на родину троих россиян и одного жителя Украины. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Операция, по его словам, стала реализуема после возвращения социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из плена ПНС Ливии.

Арест россиян ранее признал глава МИД ПНС Ливии Мухаммед Сияла. Малькевич уже выразил ему благодарность за помощь в освобождении заключенных.

Успешное освобождение россиян стало уже вторым случаем за последний месяц. Ранее 12 декабря в Россию вернулись социологи Шугалей и Суэйфан. Их держали в плену около полутора лет. Освобождение стало возможным благодаря совместной деятельности государственных структур и частных лиц.