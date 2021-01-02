Ливийское ПНС признало арест четверых человек

Несколько недель назад в Ливии похитили трех россиян и украинца. Об этом сообщал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Несколько недель назад в Ливии похитили трех россиян и украинца. Об этом сообщал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Как передают РИА Новости заявление главы МИД ПНС Ливии, задержанные заплыли в ливийские воды. Четверо были арестованы. При активном содействии специального представителя Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова трое их них летят в Россию.

Стоит отметить, что это не первая операция по освобождению соотечественников из плена в Ливии. Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию в 2019 году для проведения социологического исследования. В мае 2019 года их похитили и поместили в тюрьму "Митига", которая находится под контролем боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В тюрьме их незаконно удерживали без предъявления обвинений в течение полутора лет. Они вернулись на родину 12 декабря 2020 года.