Кинокритик вспомнил яркие моменты творчества Владимира Коренева

Режиссер, сценарист и историк кино Александр Шпагин рассказал, чем запомнился советский актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии".

Режиссер, сценарист и историк кино Александр Шпагин рассказал, чем запомнился советский актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии".

Недавно, на 81-м году жизни скончался Владимир Коренев от последствий коронавируса. О смерти рассказала его дочь Ирина Коренева. Врачи боролись за жизнь актера в красной зоне последние несколько дней, передает iReactor.

Поворотным для актера стал 1987 год, когда он снялся в кинокартинах "Дорога в ад" и "Криминальный талант", где сыграл отрицательных персонажей. Тогда зрители признали нового Ихтиандра. Коренева даже путали с постаревшим актером Игорем Старыгиным, рассказывает Александр Шпагин.

"В одной из лент они играли двух братьев, и все тогда поняли, что это тот самый "человек-амфибия". Тогда началось возвращение Коренева, и все начали брать у него интервью", — рассказывает историк кино.

Владимир Коренев умел играть несистемных злодеев. Его антагонисты были обычными людьми, которые совсем не похожи на отрицательных персонажей того времени. Именно этим запомнился советский "человек-амфибия", кроме роли Ихтиандра.