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21:09   2 Января 2021
Политика

Украина может получить технологии для производства вакцины "Спутник V"

Украина может получить технологии для производства вакцины "Спутник V"

Россия может поделиться с Украиной технологиями, необходимыми для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также указал на возможность провести клинические испытания совместной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca на украинской территории. Он отметил, что прививки должны быть вне политики.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. О ее регистрации объявил президент РФ Владимир Путин.

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#украина #вакцина #рфпи

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