Украина может получить технологии для производства вакцины "Спутник V"

Россия может поделиться с Украиной технологиями, необходимыми для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в РФПИ.

Россия может поделиться с Украиной технологиями, необходимыми для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также указал на возможность провести клинические испытания совместной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca на украинской территории. Он отметил, что прививки должны быть вне политики.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. О ее регистрации объявил президент РФ Владимир Путин.