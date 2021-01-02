21:09 2 Января 2021Политика
Украина может получить технологии для производства вакцины "Спутник V"
Россия может поделиться с Украиной технологиями, необходимыми для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в РФПИ.
Россия может поделиться с Украиной технологиями, необходимыми для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в РФПИ.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также указал на возможность провести клинические испытания совместной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca на украинской территории. Он отметил, что прививки должны быть вне политики.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. О ее регистрации объявил президент РФ Владимир Путин.