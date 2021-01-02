20:16 2 Января 2021Экономика
Санкции США против "СП-2" испугали одного из участников проекта
Новые ограничения, одобренные Конгрессом США, заставили одного из участников строительства российского трубопровода покинуть проект.
Новые ограничения, одобренные Конгрессом США, заставили одного из участников строительства российского трубопровода покинуть проект.
Речь идет о норвежской компании DNV GL. Ее представители официально заявили, что организация выходит из проекта и отказывает "Северному потоку — 2" в дальнейшей сертификации.
"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2", — передает РБК.
Решение компании будет действительно до того момента, пока санкции не прекратят свое действие против "СП-2". DNV GL является партнером "Северного потока" и проводит его инспекцию каждый год с целью минимизации определенных рисков. Проверка нового российского проекта была необходима для его успешной реализации.