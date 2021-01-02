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19:58   2 Января 2021
Политика

Ливийские пленники из России и с Украины прибудут на самолете в Шереметьево

Ливийские пленники из России и с Украины прибудут на самолете в Шереметьево

Трое освобожденных из ливийского плена россиян и один украинец приземлятся на самолете в московском аэропорту Шереметьево.

Похищенные в Ливии мужчины возвращаются в Россию благодаря совместной работе Фонда защиты национальных ценностей и спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова. Освобожденные россияне и украинец летят на самолете, который приземлится в Москве, пишет Федеральное агентство новостей.

Глава Фонда Александр Малькевич подтвердил, что после истории с социологом Максимом Шугалеем страны арабского мира стали более серьезно относиться к русским людям. Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан полтора года провели в плену на территории североафриканского государства. ФЗНЦ принимал активное участие в освобождении ученых.

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#ливия #шереметьево #россияне

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