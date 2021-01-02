Законодатели США рассмотрят предложение о запрете местоимений "он" и "она"

Палата представителей Конгресса США рассмотрит пакет правил, включающих замену местоимений "он" и она" на обращения "представитель" или "делегат", сообщает портал Axios.

Палата представителей Конгресса США рассмотрит пакет правил, включающих замену местоимений "он" и она" на обращения "представитель" или "делегат", сообщает портал Axios.

Авторами инициативы выступают представители Демократической партии США. Они предлагают изменить использование в речи местоимений, родственных связей и других упоминаний гендерной принадлежности. Например, вместо слов "отец" и "мать" предлагается употреблять "родитель", а "брата" и "сестру" заменить на "родственников".

Демократы также собираются создать специальный комитет по преодолению экономического неравенства на основе расы, цвета кожи, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности.