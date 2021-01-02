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19:31   2 Января 2021
Политика

Главный санитарный врач Украины опроверг слухи о регистрации российской вакцины

Главный санитарный врач Украины опроверг слухи о регистрации российской вакцины

Виктор Ляшко сказал, что политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности.

Главный санитарный врач Украины подчеркнул, что в Киеве будут использовать только те препараты, которые прошли третью фазу исследований.

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#украина #ляшко #коронавирус #COVID-19 #регистрация вакцины

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