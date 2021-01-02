Главный санитарный врач Украины опроверг слухи о регистрации российской вакцины

Виктор Ляшко сказал, что политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности.

Виктор Ляшко сказал, что политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности.

Главный санитарный врач Украины подчеркнул, что в Киеве будут использовать только те препараты, которые прошли третью фазу исследований.