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19:30   2 Января 2021
Армия

Военный эксперт рассказал о провале проекта американских истребителей F-35

Военный эксперт рассказал о провале проекта американских истребителей F-35

Откладывавшееся год за годом начало серийного производство истребителя F-35 снова отложено на неопределенный срок. Разработчики Су-57 учли все недочеты американского самолета.

Постоянно рекламируемый Пентагоном истребитель пятого поколения F-35 полон разных недостатков, из-за которых он до сих пор не вышел на стадию серийного производства, несмотря на затраченное время и гигантский перерасход средств. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Nation News назвал всю американскую программу создания истребителя пятого поколения дорогостоящим фейком.

"Самое главное заключается в том, что современные российские средства ПВО устойчиво видят F-22 и F-35 и способны их поражать", — отметил эксперт.

Он сравнил историю F-35 со столь же неудачной судьбой F-22, которых создано 185 единиц, но летать могут лишь 30. Кнутов отметил, что российские создатели многоцелевого самолета Су-57 не только учли ошибки американцев, но и сделали российский самолет более продвинутым.

"Российский малозаметный истребитель имеет много технических решений свойственных самолетам шестого поколения", — добавил Юрий Кнутов.

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#f-35 #су-57 #кнутов

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