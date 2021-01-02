В ФЗНЦ раскрыли подробности освобождения россиян и украинца в Ливии

Троих граждан России и одного украинца освободили из ливийского плена, рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Троих граждан России и одного украинца освободили из ливийского плена, рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Их схватили несколько недель назад. Освобожденные уже направляются в сторону России на самолете, подчеркнул глава ФЗНЦ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Малькевич подробнее рассказал о национальной принадлежности спасенных. Один россиянин родился на Украине, а другой является греком из Казахстана. Украинец — выходец из Армении, рассказал глава ФЗНЦ.

"И все они — наши. Родившиеся в Советском Союзе, говорящие на русском языке, да и думающие тоже на нем", — отметил Малькевич.

Он также поблагодарил заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова. Дипломат фактически организовал спасательную операцию и руководил ею, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей.

Общественник напомнил об истории с российским социологом Максимом Шугалеем. В странах арабского мира и в Ливии после инцидента с ученым стали намного уважительнее и серьезнее относиться к русским, добавил Малькевич.