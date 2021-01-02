Видео Собчак с сыном Платоном растрогало пользователей Сети

Телеведущая, журналист и блогер Ксения Собчак показала шоу "Голубой огонек" своему сыну Платону. Она сняла на смартфон реакцию наследника на передачу.

Телеведущая, журналист и блогер Ксения Собчак показала шоу "Голубой огонек" своему сыну Платону. Она сняла на смартфон реакцию наследника на передачу.

Платону ранее не доводилось смотреть новогоднее шоу "Голубой огонек". Телеведущая решила запечатлеть на камеру его реакцию от первого просмотра передачи. Мальчик был крайне удивлен во время просмотра, что позабавило пользователей Сети.

Ролик собрал множество хвалебных комментариев. Подписчики Собчак отметили "пытливый взгляд" ее сына, а также добавили, что он очень милый.

"Как взгляд пытливый! Умник растет"; "Что за красавчик. Милота"; "Какой у вас замечательный сынок", — принялись писать пользователи.

Многие также отметили, что Платон очень похож на своего звездного отца — актера театра и кино Максима Виторгана, а некоторые даже углядели сходство со знаменитым дедушкой — Эммануилом.