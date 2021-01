Возвращение авианосца USS Nimitz может снизить напряжение между США и Ираном

Минобороны США решило вывести атомный авианосец USS Nimitz из вод Персидского залива. В Пентагоне пока не подтвердили эти данные.

Американские СМИ распространили информацию о возвращении авианосца в порт приписки. Исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер отдал соответствующий приказ. Источники в министерстве допускают, что Пентагон намерен таким шагом снизить напряжение между Ираном и Америкой. Пресс-служба ведомства пока не выступала с комментарием по этому вопросу.

Миллер принял единоличное решение о возвращении USS Nimitz, сообщил The New Your Times. Исполняющий обязанности главы Минобороны США решил предотвратить возможный кризис в последние дни работы Дональда Трампа в качестве президента страны, пишет Федеральное агентство новостей.