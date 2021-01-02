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17:28   2 Января 2021
Политика

В ДНР рассказали, при каких условиях Зеленский сможет выступить в Донецке

В ДНР рассказали, при каких условиях Зеленский сможет выступить в Донецке

Оборонное ведомство ДНР назвало условия, при которых президент Украины сможет сообщить о достижении мира в Донбассе из Донецка.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает сообщить о достижении мира на юго-востоке страны не из Киева, а находясь на улице Артема в Донецке.

Представители Народной милиции ДНР обратились к украинскому лидеру, перечислив ряд условий, при которых его новогодняя мечта может сбыться.

"Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также прокомментировали желание Зеленского написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте. В ДНР отметили, что президент Украины, вероятно, имел ввиду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем. Зеленскому напомнили, что все ялтинские пляжи в Крыму — галечные.

"Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили", — заявили представители респбулики.

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#донбасс #днр #зеленский

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