В ДНР рассказали, при каких условиях Зеленский сможет выступить в Донецке
Оборонное ведомство ДНР назвало условия, при которых президент Украины сможет сообщить о достижении мира в Донбассе из Донецка.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает сообщить о достижении мира на юго-востоке страны не из Киева, а находясь на улице Артема в Донецке.
Представители Народной милиции ДНР обратились к украинскому лидеру, перечислив ряд условий, при которых его новогодняя мечта может сбыться.
"Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также прокомментировали желание Зеленского написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте. В ДНР отметили, что президент Украины, вероятно, имел ввиду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем. Зеленскому напомнили, что все ялтинские пляжи в Крыму — галечные.
"Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили", — заявили представители респбулики.