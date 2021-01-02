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17:22   2 Января 2021
Политика

Соловьев рассказал, почему Мария Певчих не фигурирует в новом деле против ФБК

Соловьев рассказал, почему Мария Певчих не фигурирует в новом деле против ФБК

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих не фигурирует как подозреваемая в уголовном деле о мошенничестве.

Журналист отреагировал на новость, что Навального и его сподвижников подозревают в финансовых махинациях. Соловьев рассказал, почему органы не обратили внимание на Певчих. Его слова передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Она же приводила иностранцев, она же обеспечивала встречи? Поэтому она в другой ведомости проходит, в ведомости кураторов", — отметил телеведущий.

Соловьев также пояснил, почему уголовное дело не коснулось генерального продюсера YouTube-каналов Навального Любови Соболь. Ее предполагаемая доля могла быть слишком мала, добавил журналист.

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#навальный #любовь соболь #мария певчих

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