17:22 2 Января 2021Политика
Соловьев рассказал, почему Мария Певчих не фигурирует в новом деле против ФБК
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих не фигурирует как подозреваемая в уголовном деле о мошенничестве.
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих не фигурирует как подозреваемая в уголовном деле о мошенничестве.
Журналист отреагировал на новость, что Навального и его сподвижников подозревают в финансовых махинациях. Соловьев рассказал, почему органы не обратили внимание на Певчих. Его слова передает Федеральное агентство новостей (ФАН).
"Она же приводила иностранцев, она же обеспечивала встречи? Поэтому она в другой ведомости проходит, в ведомости кураторов", — отметил телеведущий.
Соловьев также пояснил, почему уголовное дело не коснулось генерального продюсера YouTube-каналов Навального Любови Соболь. Ее предполагаемая доля могла быть слишком мала, добавил журналист.