Соловьев рассказал, почему Мария Певчих не фигурирует в новом деле против ФБК

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих не фигурирует как подозреваемая в уголовном деле о мошенничестве.

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих не фигурирует как подозреваемая в уголовном деле о мошенничестве.

Журналист отреагировал на новость, что Навального и его сподвижников подозревают в финансовых махинациях. Соловьев рассказал, почему органы не обратили внимание на Певчих. Его слова передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Она же приводила иностранцев, она же обеспечивала встречи? Поэтому она в другой ведомости проходит, в ведомости кураторов", — отметил телеведущий.

Соловьев также пояснил, почему уголовное дело не коснулось генерального продюсера YouTube-каналов Навального Любови Соболь. Ее предполагаемая доля могла быть слишком мала, добавил журналист.