"Нехитрая схема": экс-соратник Навального рассказал про вывод денег из ФБК

Бывший сотрудник признанного иноагентом ФБК Виталий Серуканов рассказал о "финансовой схеме" команды Алексея Навального и рассказал, с чем связано новое уголовное дело.

Бывший сотрудник признанного иноагентом ФБК Виталий Серуканов рассказал о "финансовой схеме" команды Алексея Навального и рассказал, с чем связано новое уголовное дело.

Экс-соратник Алексея Навального Виталий Серуканов согласился прокомментировать возбуждение нового уголовного дела. Юрист думает, что речь идет о 2017-2018 годах, когда Навальный "участвовал" в гонке за президентское кресло. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

"Схема была очень нехитрая. Биткоины поступают, потом они их выводят оттуда и с помощью фирм-прокладок уже эти средства легализовывались <...> Никакой бухгалтерии не было", — отметил бывший юрист ФБК.

Экс-соратник блогера также указывает, что сейчас все члены его команды озадачены тем, как выпутаться из этой истории.

"То есть люди потихоньку готовят сейчас себе пути отступления. То есть что получилось? Хапнули кучу бабла в 17-м году, продолжили это в 18-м году, и потихонечку сейчас пытаются избежать уголовной ответственности", – заявил Серуканов.

Главный политтехнолог и "концертный директор" Навального Леонид Волков пару лет назад сбежал из страны и скрывается где-то в Европе.