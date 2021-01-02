16:33 2 Января 2021Экономика
Аналитик рассказал о самых выгодных вложениях в 2021 году
Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев озвучил самые выгодные, на его взгляд, способы вложения средств в наступившем году.
Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев озвучил самые выгодные, на его взгляд, способы вложения средств в наступившем году.
При учете низких ставок по банковским вкладам, основным вариантом для инвестиций в новом году окажутся акции, уверен специалист. Он назвал конкретную цель вложений: ценные бумаги самых крупных банков России.
" [Российские банки] выиграют от восстановления российской экономики. У них привлекательная дивидендная доходность", — объяснил эксперт Nation News.
При условии приобретения акций в январе вкладчики смогут получить прибыль уже в июле, отметил Разуваев. Он добавил, что есть возможность подстраховаться и купить привилегированные ценные бумаги нефтяных организаций.