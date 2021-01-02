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16:30   2 Января 2021
Армия

Сирийский город Рас-аль-Айн пострадал из-за мощного взрыва

Сирийский город Рас-аль-Айн пострадал из-за мощного взрыва

Овощной рынок в сирийском городе Рас-аль-Айн провинции Хасака пострадал в результате мощного взрыва. 

Взрывное устройство заложили в автомобиль. Инцидент произошел рядом с кольцевой дорогой Аль-Джуза. Трагедия повлекла за собой смерть двоих детей. Еще трое человек были ранены. Все пострадавшие являлись членами одной семьи.

Ответственность за взрыв не взяла ни одна террористическая организация. В Турции виновниками считают сирийские курдские "Отряды народной самообороны" (YPG). Структуру связывают с террористической "Рабочей партией Курдистана" (РПК).

Еще одно самодельное взрывное устройство сработало в центре города 20 декабря 2020 года. Тогда были ранены три человека.

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#сирия #взрыв #Рас-аль-Айн

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