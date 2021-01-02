Названы самые востребованные профессии 2021 года

Профессии, которые будут самыми востребованными на российском рынке труда в 2021 году, перечислил руководитель службы по связям с общественностью HeadHunter Александр Джабаров.

Профессии, которые будут самыми востребованными на российском рынке труда в 2021 году, перечислил руководитель службы по связям с общественностью HeadHunter Александр Джабаров.

Специалист отметил переменчивость и постоянной рост рынка в беседе с корреспондентом Nation News. Возглавляет список профессий, которые будут пользоваться спросом в новом году, специальность "менеджер по продажам".

"Она обеспечивает развитие любого бизнеса и является главной коммерческой функцией", — объяснил эксперт лидерство такой работы.

Инженерные специализации находятся на втором месте в списке самых востребованных профессий. Третье место эксперт отдал водителям, в частности работникам такси.