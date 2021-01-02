Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:06   2 Января 2021
Общество

Более 1,5 млн доз вакцины от коронавируса получили российские регионы

Более 1,5 млн доз вакцины от коронавируса получили российские регионы

Свыше 1,5 миллиона доз препарата от коронавирусной инфекции поступило в регионы России для проведения масштабной вакцинации населения. Об этом заявили в Минздраве.

По состоянию на 2 января от коронавируса в России привились уже 800 тысяч граждан, отметил в беседе с журналистами глава здравоохранительного ведомства Михаил Мурашко.

За все время пандемии COVID-19 подхватили 3 212 637 россиян. Скончались с диагностированной инфекцией 58 002 пациента. Успешно побороли заболевание 2 599 035 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#минздрав #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров