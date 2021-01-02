Более 1,5 млн доз вакцины от коронавируса получили российские регионы

Свыше 1,5 миллиона доз препарата от коронавирусной инфекции поступило в регионы России для проведения масштабной вакцинации населения. Об этом заявили в Минздраве.

Свыше 1,5 миллиона доз препарата от коронавирусной инфекции поступило в регионы России для проведения масштабной вакцинации населения. Об этом заявили в Минздраве.

По состоянию на 2 января от коронавируса в России привились уже 800 тысяч граждан, отметил в беседе с журналистами глава здравоохранительного ведомства Михаил Мурашко.

За все время пандемии COVID-19 подхватили 3 212 637 россиян. Скончались с диагностированной инфекцией 58 002 пациента. Успешно побороли заболевание 2 599 035 человек.