Цена биткоина поднялась выше 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд и превысила психологическую отметку.

Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд и превысила психологическую отметку.

Цена самой популярной криптовалюты поднялась на 8%, о чем свидетельствуют данные торгов.

Теперь более чем на 20 биржах по состоянию на 15:21 по московскому времени биткоин дорожает на 2,50%, до 30 094 долларов, а на крупнейшей по криптовалютам бирже Binance — на 2,85%, или до 30 145 долларов.