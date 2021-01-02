Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:36   2 Января 2021
Общество

Цена биткоина поднялась выше 30 тысяч долларов

Цена биткоина поднялась выше 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд и превысила психологическую отметку.

Цена самой популярной криптовалюты поднялась на 8%, о чем свидетельствуют данные торгов.

Теперь более чем на 20 биржах по состоянию на 15:21 по московскому времени биткоин дорожает на 2,50%, до 30 094 долларов, а на крупнейшей по криптовалютам бирже Binance — на 2,85%, или до 30 145 долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#криптовалюта #стоимость #биткоин #рекордная цена

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров