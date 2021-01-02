Мурашко сообщил о начале выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19

Россияне, привившиеся от коронавируса, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации на портале госуслуг. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Россияне, привившиеся от коронавируса, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации на портале госуслуг. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Новый сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19 заработал на сайте госуслуг. Теперь в личном кабинете гражданам, прошедшим процедуру вакцинации, выдается дистанционный прививочный сертификат, рассказал министр здравоохранения во время рабочей поездки в Тверскую область.

"С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции", — сообщил Мурашко.

При этом данные о гражданах, которые получили прививку от коронавируса, заносятся в специальный регистр вакцинированных. Поэтому сертификат на сайте госуслуг выдается в автоматическом режиме.