Путин выразил соболезнования по поводу смерти актера Коренева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актера Владимира Коренева.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актера Владимира Коренева.

Российский лидер оценил талантливые, запоминающиеся работы Коренева как в кино, так и в театре. Путин уверен, что творчество артиста навсегда останется в истории культуры РФ и сердцах зрителей. Президент направил соболезнования семье и близким покойного актера. Коренев скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Актер наиболее известен по роли Ихтиандра в советском фильме "Человек-амфибия".