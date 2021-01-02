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14:49   2 Января 2021
Политика

Путин выразил соболезнования по поводу смерти актера Коренева

Путин выразил соболезнования по поводу смерти актера Коренева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актера Владимира Коренева.

Российский лидер оценил талантливые, запоминающиеся работы Коренева как в кино, так и в театре. Путин уверен, что творчество артиста навсегда останется в истории культуры РФ и сердцах зрителей. Президент направил соболезнования семье и близким покойного актера. Коренев скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Актер наиболее известен по роли Ихтиандра в советском фильме "Человек-амфибия".

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