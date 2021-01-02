Число жертв авиакатастроф в 2020 году перевесило показатели предыдущих лет

Смертность в авиации выросла в 2020 году, несмотря на отмену полетов в связи с пандемией коронавируса.

Смертность в авиации выросла в 2020 году, несмотря на отмену полетов в связи с пандемией коронавируса.

Всего за прошедший год произошло 40 крушений пассажирских лайнеров, в результате пяти из них были человеческие жертвы. Общее количество смертей составило 299, в 2019 году погибло на 42 человека меньше, передает авиационная консалтинговая компания То70.

Больше половины от общего числа жертв в авиакатастрофах составили пассажиры украинского самолета, который был сбит над Ираном. При крушении погибли 176 человек. Еще одна крупная авиакатастрофа произошла в Пакистане в мае. Количество жертв — 98 человек.

В связи с закрытием границ на фоне пандемии в 2020 году количество коммерческих рейсов по всего миру снизилось на 42%, однако смертность не сократилась.