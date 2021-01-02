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14:10   2 Января 2021
Политика

Глава МИД Китая раскрыл происхождение коронавируса

Глава МИД Китая раскрыл происхождение коронавируса

Пандемия коронавируса произошла из-за отдельных вспышек в разных точках планеты. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

Министр иностранных дел КНР выступил с заявлением о происхождении коронавирусной инфекции. По словам Ван И, Китай сразу начал проводить эпидемиологическое расследование и выявлять патоген. В стране публиковалась ключевая информация о болезни, включая секвенирование генома вируса. Слова дипломата передает агентство "Синьхуа".

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