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13:28   2 Января 2021
Общество

Народный артист России Владимир Коренев умер от коронавируса

Народный артист России Владимир Коренев умер от коронавируса

Известный российский артист Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, сообщила дочь артиста Ирина Коренева. 

"Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", — сообщила она.

Владимир Коренев на последнем курсе ГИТИС получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", благодаря которой артист заработал всесоветскую любовь. Он также был известен по фильмам "Сыны Отечества", "Дети Дон-Кихота" и другим кинолентам.

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#коронавирус #владимир коренев

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