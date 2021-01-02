Народный артист России Владимир Коренев умер от коронавируса

Известный российский артист Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, сообщила дочь артиста Ирина Коренева.

Известный российский артист Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, сообщила дочь артиста Ирина Коренева.

"Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", — сообщила она.

Владимир Коренев на последнем курсе ГИТИС получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", благодаря которой артист заработал всесоветскую любовь. Он также был известен по фильмам "Сыны Отечества", "Дети Дон-Кихота" и другим кинолентам.