Полина Гагарина выиграла в лотерее "Русское лото"

Певица Полина Гагарина приняла участие в государственной лотерее "Русское лото" и выиграла 500 рублей.

Певица Полина Гагарина приняла участие в государственной лотерее "Русское лото" и выиграла 500 рублей.

Праздничный розыгрыш под названием "Новогодний миллиард" транслировался на телеканале НТВ 1 января. Ведущим шоу выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а Гагарина исполнила в студии несколько своих композиций.

Когда подошло время объявлять победителей лотереи, певица подпрыгнула от новости о ее выигрыше. Радость была такой бурной, как будто артистка выиграла миллион. Но приз составил 500 рублей, а восторженная реакция девушки говорит лишь о ее умении радоваться малому. Зрители поздравили Гагарину аплодисментами.

Радость от победы пришлась для артистки как раз вовремя. В конце декабря прошлого года исполнительница официально развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. У пары есть общая дочь Мия.

"Русское лото" — всероссийская государственная тиражная лотерея. По билетам разыгрываются деньги, авто, путешествия и загородные дома. Ранее стало известно о смерти известного ведущего передачи Михаила Борисова. Он скончался от коронавирусной инфекции на 72-ом году жизни.