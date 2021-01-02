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12:55   2 Января 2021
Политика

"Для детей": Лукашенко призвал белорусов оставить митинги в прошлом

"Для детей": Лукашенко призвал белорусов оставить митинги в прошлом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении поблагодарил силовиков за "защиту государства", а жителей страны призвал "перевернуть страницу истории".

Белорусский лидер Александр Лукашенко в своем новогоднем видеообращении к жителям страны отметил вклад "людей в погонах" в безопасность страны.

"Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний!", — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал прошедший год ярким и своеобразным. Также глава государства пообещал "создать Белорусь будущего".

"Во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси", — призвал президент.

Ранее Лукашенко отмечал, что "козни" против его режима строятся в "теплых зарубежных кабинетах", и что оппозиция не желает блага белорусскому обществу.

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#белоруссия #лукашенко #новый год #обращение президента

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