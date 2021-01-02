Фармацевты из Харькова подали документы на регистрацию "Спутника V"

Украинская фармацевтическая компания обратилась к руководству страны с просьбой зарегистрировать российский препарат для дальнейшего его производства.

Украинская фармацевтическая компания обратилась к руководству страны с просьбой зарегистрировать российский препарат для дальнейшего его производства.

Информацию о подаче документов от компании "Биолек" сообщил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на официальном портале организации.

По словам Медведчука, харьковская компания "Биолек" является одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеет достаточно производственных мощностей и квалифицированных кадров для производства вакцины от COVID-19. Политик подчеркнул, что производство "Спутника V" можно организовать в Украине за 36 месяцев.