Карантин в Греции продлится до 11 января

Правительство Греции ужесточило эпидемиологические меры в связи с пандемией коронавируса. Карантин в стране продлится до 11 января.

Правительство Греции ужесточило эпидемиологические меры в связи с пандемией коронавируса. Карантин в стране продлится до 11 января.

По всей Греции продлили карантин на фоне эпидемиологической ситуации. Официальный представитель кабмина Стелиос Петсас подтвердил эту информацию. Обстановка с коронавирусом улучшилась, но количество новых случаев заражения по-прежнему велико. Петсас призвал сохранять бдительность и принять все меры, которые сдержат распространение инфекции.