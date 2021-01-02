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12:32   2 Января 2021
Политика

Карантин в Греции продлится до 11 января

Карантин в Греции продлится до 11 января

Правительство Греции ужесточило эпидемиологические меры в связи с пандемией коронавируса. Карантин в стране продлится до 11 января.

По всей Греции продлили карантин на фоне эпидемиологической ситуации. Официальный представитель кабмина Стелиос Петсас подтвердил эту информацию. Обстановка с коронавирусом улучшилась, но количество новых случаев заражения по-прежнему велико. Петсас призвал сохранять бдительность и принять все меры, которые сдержат распространение инфекции.

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