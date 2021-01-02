Fox News: Иран готовит акцию возмездия в годовщину убийства Сулеймани

Американские СМИ со ссылкой на заявления разведки США сообщили об усилении боеготовности части сил иранской армии накануне годовщины убийства генерала КСИР Касема Сулеймани.

Американские СМИ со ссылкой на заявления разведки США сообщили об усилении боеготовности части сил иранской армии накануне годовщины убийства генерала КСИР Касема Сулеймани.

Некоторые подразделения ВМС Ирана за последние двое суток значительно усилили свою боеготовность.Телеканал CNN, ссылаясь на заявление разведки США, сообщил о переброске иранской армией в Ирак баллистических ракет малой дальности для нанесения удара по силам США на Ближнем Востоке.

Телеканал Fox News напомнил, что 3 января 2020 года в Багдаде по прямому приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по аэропорту был убит командир иранского спецназа "Аль-Кудс", генерал КСИР Касем Сулеймани. Американские тележурналисты предположили, что Тегеран готовит акцию возмездия в годовщину убийства генерала.

Акцию возмездия Иран провел чуть менее года назад — 8 января. Тогда по американским базам в городах Айн-эль-Асад и Эрбиль в Ираке было выпущено 35 ракет, в результате чего погибли 80 и ранены 200 военнослужащих США. В Пентагоне все потери личного состава отрицают.