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12:11   2 Января 2021
Экономика

Россия снизила добычу нефти до показателей десятилетней давности

Россия снизила добычу нефти до показателей десятилетней давности

Добыча нефти в Российской Федерации снизилась до минимальных показателей десятилетней давности.

Об этом стало известно из информации центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). По данным за 2010 год, добыча нефти и газового конденсата в России равнялась 512,3 млн тонн. За прошедший год показатель составил 512,68 млн тонн, передает организация.

Нефтяной рынок значительно пострадал на фоне обострения эпидемиологической ситуации, что заставило страны ОПЕК+ договориться о снижении добычи черного золота.

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#россия #нефть #добыча

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