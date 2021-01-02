Россия снизила добычу нефти до показателей десятилетней давности

Добыча нефти в Российской Федерации снизилась до минимальных показателей десятилетней давности.

Добыча нефти в Российской Федерации снизилась до минимальных показателей десятилетней давности.

Об этом стало известно из информации центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). По данным за 2010 год, добыча нефти и газового конденсата в России равнялась 512,3 млн тонн. За прошедший год показатель составил 512,68 млн тонн, передает организация.

Нефтяной рынок значительно пострадал на фоне обострения эпидемиологической ситуации, что заставило страны ОПЕК+ договориться о снижении добычи черного золота.