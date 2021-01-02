Зафиксирован 26 301 новый случай COVID-19 в России

По данным за последние сутки в Российской Федерации был зафиксирован 26 301 новый случай коронавирусной инфекции.

По данным за последние сутки в Российской Федерации был зафиксирован 26 301 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно из информации оперативного штаба. COVID-19 за последние сутки выявили в 84 регионах России. 14,8% заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Зарегистрировано 447 летальных исходов за этот же период. Полностью излечились в России за сутки 18 897 заразившихся, за все время пандемии — 2 599 035 человек.