Жириновский вспомнил о самой вкусной конфете в его жизни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Новый год встречали в его семье в послевоенное время.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Новый год встречали в его семье в послевоенное время.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский поделился воспоминаниями, как встречали Новый год и проводили рождественские праздники в его семье. Политик родился всего через год после войны, времена были трудными для страны и для миллионов советских семей.

"Жили мы небогато, поэтому особенного разнообразия игрушек не было. Только какие-то самые простые поделки из ваты или разноцветные стеклянные шарики", — рассказал Жириновский.

Особую радость вызывали конфеты, которые были в дефиците.

"Я именно вот так, сорвав с ветки новогодней елки, впервые в жизни попробовал конфету. Ночью без спроса прокрался и съел. Это была самая вкусная конфета в моей жизни!" — поделился политик.

Из детских забав он вспомнил про игры в снежки, катания на коньках, а также прогулки в лесу.